Во Всеволожске возле автозаправки загорелась колонка самообслуживания

Вечером 28 мая во Всеволожске произошёл пожар. Как сообщает 78.ru, инцидент случился на улице Приютинская рядом с местной АЗС.

По словам работников станции, оператор заметил дым неподалёку от заправочного комплекса и незамедлительно вызвал экстренные службы. Сотрудники уточнили, что возгорание произошло не на территории самой АЗС.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, в расследовании инцидента принимает участие Следственный комитет.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти