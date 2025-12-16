При пожаре в трехэтажном здании в Красном Селе погиб мужчина

В комнате площадью 12 квадратных метров полыхала обстановка.

В Красном Селе днем 29 мая произошел смертельный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Информация о возгорании в трехэтажном жилом здании на улице Суворова, 11, поступила спасателям в 13:04.

В комнате площадью 12 квадратных метров полыхала обстановка. Ликвидировали огонь в 13:38. По данным 78.ru, в результате погиб мужчина.

К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара на Краснопутиловской улице пострадал ребенок, он надышался угарным газом. Там горели балконы на четвертом и пятом этажах. Были эвакуированы шесть человек.

Фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село