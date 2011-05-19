В парке Сосновка пьяный мужчина набросился с ножом на прохожих

Полиция задержала пьяного агрессора с ножом в парке Сосновка.

Около полудня 8 августа в полицию поступили звонки от гуляющих в парке Сосновка. Горожане сообщили о неадекватном пожилом мужчине с ножом, который бросался на прохожих, пишет spb.aif.ru.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. У дома 47 по улице Жака Дюкло они задержали 60-летнего подозреваемого. Мужчина был сильно пьян. До этого он успел ранить двух человек — 20 и 33 лет. В больнице им оказали помощь, раны оказались лёгкими.

Агрессора доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Фото: Piter.TV