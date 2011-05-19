  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В парке Сосновка пьяный мужчина набросился с ножом на прохожих
Вчера, 18:55
390
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В парке Сосновка пьяный мужчина набросился с ножом на прохожих

0 0

Полиция задержала пьяного агрессора с ножом в парке Сосновка.

Около полудня 8 августа в полицию поступили звонки от гуляющих в парке Сосновка. Горожане сообщили о неадекватном пожилом мужчине с ножом, который бросался на прохожих, пишет spb.aif.ru.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. У дома 47 по улице Жака Дюкло они задержали 60-летнего подозреваемого. Мужчина был сильно пьян. До этого он успел ранить двух человек — 20 и 33 лет. В больнице им оказали помощь, раны оказались лёгкими.

Агрессора доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в грабеже на Северном проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нож, парк, сосновка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии