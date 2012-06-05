Пьяный мужчина угрожал ножом девушке в парке на Московском проспекте

Между ними перед этим возникла конфликтная ситуация.

Полицией задержан мужчина, угрожавший ножом девушке в парке Московского района. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 23 июня в 21:07 поступило сообщение от очевидца о том, что в саду у дома 44 по Московскому проспекту неизвестный напал с ножом на женщину.

Сотрудниками полиции был задержан 61-летний житель Республики Дагестан, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшего конфликта он угрожал 26-летней петербурженке ножом и преследовал её.

Фото: пресс-служба МВД по СПб и ЛО

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Мужчина задержан.

Ранее было возбуждено уголовное дело после дорожного конфликта с ножом на Пироговской набережной.

Главное фото: Piter.tv