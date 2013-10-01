  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан подросток, напавший с перцовкой на сотрудника ТЦ на проспекте Пятилеток
Сегодня, 12:59
128
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержан подросток, напавший с перцовкой на сотрудника ТЦ на проспекте Пятилеток

0 0

Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Правоохранители задержали 15-летнего юношу после хулиганской выходки с перцовым баллончиком. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Невского района днем 20 июля поступила информация от сотрудника торгового центра на проспекте Пятилеток о троих подростках с перцовкой, которые угрожали охране. В ходе конфликта один из них напал на 39-летнего работника, затем компания скрылась. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. 

Накануне на бульваре Красных Зорь поймали подозреваемого молодого человека. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: в Калининском районе задержан мужчина, ударивший оппонента битой по голове из-за парковочного места. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: происшествия, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии