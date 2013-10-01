В Калининском районе задержан мужчина, ударивший оппонента битой по голове из-за парковочного места

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство").

В среду, 29 июля, в 10:54 дежурная часть полиции Калининского района получила сообщение о массовой драке у вестибюля станции метро "Академическая". Очевидец сообщил, что один из участников вооружен бейсбольной битой. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Правоохранители задержали подозреваемого на месте: им оказался 39-летний выходец из Закавказья.

В ходе оперативно-следственных действий установлено, что причиной конфликта стало парковочное место. Между 39-летним мужчиной и его 40-летним оппонентом вспыхнула ссора. Сначала подозреваемый избил потерпевшего руками, после чего вооружился битой и нанес удар по голове. В завершение агрессор повредил кузов автомобиля пострадавшего марки Voyah Free.

С травмами головы потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство"). Задержанный помещен в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудница почты задержана за кражу из отделения с поджогом в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти