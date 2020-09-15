  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Доблести мужчина стрелял по голубям из окна
Вчера, 11:04
517
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На улице Доблести мужчина стрелял по голубям из окна

0 0

Его отпустили под обязательство о явке, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красносельском районе полицейские задержали мужчину, стрелявшего по птицам с балкона. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 18 августа поступила информация о стрельбе на улице Доблести, 26к2. По подозрению в причастности к инциденту поймали 38-летнего жильца этого же дома, который стрелял по голубям из своей квартиры из пневматической винтовки. Его отпустили под обязательство о явке, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в Пушкине. К счастью, в результате никто не пострадал. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красносельский район, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии