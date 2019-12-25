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Подозреваемый в хулиганстве в Ломоносове подросток заключен под стражу
Вчера, 17:16
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Подозреваемый в хулиганстве в Ломоносове подросток заключен под стражу

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Ранее мальчика уже привлекали к уголовной ответственности.

Петродворцовый районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подростка. Напомним, ему вменили ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

По данным объединенной пресс-службы городских судов, 9 сентября на Привокзальной площади парень 2009 года рождения и две его подруги 2011 года рождения распылили в охранника и женщину с ребенком содержимое перцового баллончика. После этого молодые люди избили мужчину, повредили его машину Chevrolet и скрылись. В автомобиле потерпевшие попытались спрятаться. 

Юношу задержали накануне, ему предъявлено обвинение. Ранее мальчика уже привлекали к уголовной ответственности. Срок меры – по 9 ноября. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец предстанет перед судом за нападение на незнакомца с ножом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, хулиганство
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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