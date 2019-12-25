Петербуржец предстанет перед судом за нападение на незнакомца с ножом

Обвиняемый причинил мужчине травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили 11 сентября в надзорном ведомстве.

Фигурант 30 июня, находясь на автозаправочной станции в Александровском парке, во время конфликта с незнакомцем ударил его два раза ножом в область туловища. Обвиняемый причинил мужчине травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Петербурга будут судить за убийство, совершенное в 1996 году.

Фото: Piter.TV