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Жителя Петербурга будут судить за убийство, совершенное в 1996 году
Сегодня, 10:43
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Жителя Петербурга будут судить за убийство, совершенное в 1996 году

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Потерпевший скончался на месте преступления.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего мужчины, которому вменяют ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство). 

Как рассказали 11 сентября в надзорном ведомстве, еще в марте 1996 года в ходе конфликта фигурант нанес знакомому удары кулаками и колюще-режущим предметом в жизненно важные органы, находясь в квартире на Ленинском проспекте. Потерпевший скончался на месте преступления. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: возбуждено дело об убийстве после обнаружения тела мужчины с ножевым ранением на улице Маршала Захарова. По подозрению задержали двух местных жителей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, убийство
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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