Жителя Петербурга будут судить за убийство, совершенное в 1996 году

Потерпевший скончался на месте преступления.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего мужчины, которому вменяют ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство).

Как рассказали 11 сентября в надзорном ведомстве, еще в марте 1996 года в ходе конфликта фигурант нанес знакомому удары кулаками и колюще-режущим предметом в жизненно важные органы, находясь в квартире на Ленинском проспекте. Потерпевший скончался на месте преступления.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: возбуждено дело об убийстве после обнаружения тела мужчины с ножевым ранением на улице Маршала Захарова. По подозрению задержали двух местных жителей.

Фото: Piter.TV