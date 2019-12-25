Возбуждено дело об убийстве после обнаружения тела мужчины с ножевым ранением на Маршала Захарова

По горячим следам в квартире были задержаны двое: 42-летняя неработающая женщина и ее 67-летний сожитель.

Днем 10 сентября в полицию поступило сообщение о мужчине без сознания, обнаруженном в парадной жилого дома на улице Маршала Захарова. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы установили, что 50-летний петербуржец мертв – он получил ножевое ранение груди. Об этом сообщила ГУ МВД РФ по Петрбургу и Ленобласти.

В ходе осмотра лестничной площадки 16-го этажа криминалисты обнаружили следы волочения, ведущие от одной из квартир этого же подъезда. Оперативники уголовного розыска незамедлительно вычислили предполагаемое место совершения преступления.

По горячим следам в квартире были задержаны двое: 42-летняя неработающая женщина и ее 67-летний сожитель. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным следствия, погибший незадолго до случившегося гостил у подозреваемых. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяйка квартиры ударила посетителя ножом в грудь. Пытаясь скрыть содеянное, злоумышленники вынесли тело к мусоропроводу. В помещении изъято предполагаемое орудие убийства.

Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство"). Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что сын зарезал мать и спрятал тело в морозилку на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV