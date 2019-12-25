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В Форуме малых музеев поучаствуют около 90 площадок Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 15:47
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В Форуме малых музеев поучаствуют около 90 площадок Петербурга и Ленобласти

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Музеи предложат гостям экскурсии, лекции, выставки, интерактивные программы, а также мастер-классы и квесты.

В Петербурге стартовал XVI Форум малых музеев. В течение десяти дней 89 площадок города и Ленинградской области предложат гостям экскурсии, лекции, выставки, интерактивные программы, мастер-классы, а также квесты. Об этом рассказали в Смольном 1 октября. 

Среди новых участников – музей огня "Хроники огненной истории", Музей монументальной живописи гимназии №11 и музей "Голландская кухня" в Кронштадте.

Городское правительство системно поддерживает малые музеи Северной столицы, каждый из которых вносит свой вклад в развитие культуры. Слово "малый" не должно вводить в заблуждение: основатель нашего города Петр I одержал свои первые большие победы именно на малых судах. Точно так же и значение многих наших музеев существенно больше, чем размер занимаемой ими площади. 

Александр Беглов, губернатор 

Новинка этого года – объединенные музейные маршруты Василеостровского и Петроградского районов: они позволят посетить за день сразу два музея, расположенные рядом и связанные одной темой. 

Ранее на Piter.TV: под Всеволожском началось строительство музея "Невский пятачок". 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: культура, форум
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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