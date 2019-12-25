Полуторагодовалый ребенок погиб в Москве, выпав из окна на 23 этаже

Мальчик скончался до приезда скорой помощи.

Трагедия произошла на улице Новочеремушкинская на западе Москвы. Мальчик выпал из окна квартиры на 23-м этаже жилого дома и умер на месте, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, полуторогодовалого ребенка на непродолжительное время оставили в комнате без присмотра. Мальчик выпал из окна и приземлился на козырек подъезда. Он скончался до приезда скорой помощи. Другие подробности происшествия не сообщались.

Прокуратура проводит процессуальную проверку. В ведомстве призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

Ранее в Петербурге маленькая девочка погибла после падения с высоты на Кораблестроителей.

Фото: MAX/прокуратура Москвы