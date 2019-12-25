В Ленобласти ожидаются ночные заморозки и до +17 градусов днем в пятницу

Днем столбик термометра поднимется до +12...+17 градусов, однако в отдельных районах может опуститься до +9 градусов.

В Ленинградской области в ночь на 2 октября снова ожидаются заморозки, при этом дневная температура воздуха прогреется до +17 градусов. Как сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, а ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха в ночные часы составит от -1 до +4 градусов, местами потеплеет до +8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +12...+17 градусов, однако в отдельных районах может опуститься до +9 градусов.

Ветер будет дуть с западных направлений со скоростью 2–6 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что ясная и сухая погода сохранится в Петербурге 1 октября.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"