Разводку Ладожского и Лодейнопольского мостов перенесли на 2 октября из-за погоды

На время проведения работ движение автомобилей по федеральной трассе Р-21 "Кола" будет полностью перекрыто.

Разводку Ладожского и Лодейнопольского мостов перенесли на 2 октября из-за тумана. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

В связи с неблагоприятными погодными условиями суда не успевают подойти ко времени ранее запланированных разводок. Согласно обновленному графику, Ладожский мост через Неву разведут с 10:00 до 10:45 для прохода катамарана "Центаурус-ІІ". Лодейнопольский мост через Свирь поднимут с 12:50 до 15:00 для прохода теплохода "Сигулда".

На время проведения работ движение автомобилей по федеральной трассе Р-21 "Кола" будет полностью перекрыто. В Упрдоре "Северо-Запад" попросили водителей учитывать изменения при планировании маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе перекроют на девять ночей.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"