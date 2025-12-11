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Для ИТМО Хайпарка достроили насосную станцию "Александровская"
Сегодня, 13:07
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Для ИТМО Хайпарка достроили насосную станцию "Александровская"

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Объект возвели с резервом площадей для установки дополнительного оборудования.

В Петербурге завершили строительство повысительной водопроводной насосной станции "Александровская" для подключения к водоснабжению ИТМО Хайпарка – центра на базе ИТМО. Об этом рассказал городской комитет по энергетике 1 октября. 

Спустя время станция станет частью системы водоснабжения новых территорий юго-запада Пушкинского района, в том числе и города-спутника "Южный". Объект возвели с резервом площадей для установки дополнительного оборудования. 

ПВНС "Александровская" – это ключевой элемент системы водоснабжения, который обеспечивает подачу воды и поддерживает нормативное давление в сети. 

Это важно для территорий со сложным рельефом и удаленностью от основных источников водоснабжения. Благодаря вводу станции будет гарантировано бесперебойное хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение.

Пресс-служба комитета по энергетике 

Ранее на Piter.TV: в Пушкинском районе Петербурга обновят 3,5 километра теплосетей. 

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Петербурга" 

Теги: итмо хайпарк, насосная станция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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