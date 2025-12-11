Для ИТМО Хайпарка достроили насосную станцию "Александровская"

Объект возвели с резервом площадей для установки дополнительного оборудования.

В Петербурге завершили строительство повысительной водопроводной насосной станции "Александровская" для подключения к водоснабжению ИТМО Хайпарка – центра на базе ИТМО. Об этом рассказал городской комитет по энергетике 1 октября.

Спустя время станция станет частью системы водоснабжения новых территорий юго-запада Пушкинского района, в том числе и города-спутника "Южный". Объект возвели с резервом площадей для установки дополнительного оборудования.

ПВНС "Александровская" – это ключевой элемент системы водоснабжения, который обеспечивает подачу воды и поддерживает нормативное давление в сети.

Это важно для территорий со сложным рельефом и удаленностью от основных источников водоснабжения. Благодаря вводу станции будет гарантировано бесперебойное хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение. Пресс-служба комитета по энергетике

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Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Петербурга"