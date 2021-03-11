В Петербурге создают модель Технологической долины площадью 25 га

Полномасштабная концепция Технологической долины ИТМО начинает формироваться в городе.

ИТМО Хайпарк начал работу над созданием концепции Технологической долины. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. Проект обсуждался на заседании в Совете Федерации, посвященном развитию информационных технологий. По словам советника ИТМО Хайпарк Михаила Мастина, началось формирование мастер-плана территории.

Технологическая долина будет занимать "около 25 гектаров" и будет связана с новым кампусом Университета ИТМО. При разработке концепции планируется использовать "лучшие практики российских институтов развития и технопарков", а также учитывать возможность последующего масштабирования проекта.

Будущая территория объединит индустриальные площадки, технопарк для стартапов, исследовательские центры для компаний разного уровня, офисные пространства и опорный университет.

Инфраструктура Технологической долины будет ориентирована на потребности "высокотехнологичных и инновационных отраслей". В рамках подготовки мастер-плана запланированы "стратегические консультации с потенциальными резидентами".

Фото: пресс-службе Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга