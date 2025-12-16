АКОРТ: зарубежные торговые сети в РФ продолжают инвестировать в свое развитие

Станислав Богданов напомнил о развитии тех иностранных компаний, которые остались работать в РФ.

Зарубежные торговые сети, продолжающие работу на российской территории, не демонстрируют своих намерений покидать наш внутренний рынок. Эти компании продолжают инвестировать денежные средства в развитие, открывают новые магазины и развивают старые форматы. Соответствующее заявление на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Эксперт ответил на вопрос СМИ о том, уйдут ли оставшиеся иностранные сети из России.

Зарубежные сети, которые остались в России, продолжают вкладываться в развитие: открывают новые магазины, инвестируют в регионы и новые форматы. Станислав Богданов, глава АКОРТ

Специалист пояснил, что в настоящее время "Ашан" работает в 100 городах страны, открывает новые супермаркеты. А российское подразделение развивается в автономном режиме. Сеть "Глобус" также функционирует по стране автономно.

Эксперт заявил, что приостановка экспорта из Ирана не повлияет на российский рынок.

Фото: Piter.tv