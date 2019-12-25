Эксперт заявил, что приостановка экспорта из Ирана не повлияет на российский рынок

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил, что приостановка экспорта из Ирана не повлияет на российский рынок. Об этом он рассказал "РИА Новости".
По словам эксперта, в каждой категории привозных товаров есть альтернативные поставщики. Богданов напомнил, что свежие овощи в зимне-весенний сезон на росийский рынок поставляют Турция, Азербайджан, Египет, Узбекистан и Китай. В случае с цитрусовыми у России есть поставки из Марокко, Турции и ЮАР. Кроме того, из Чили и Китай отправляют киви.
Эксперт добавил, что сухофрукты, орехи и специи в Россию завозят Узбекистан, Индия и Пакистан. За поставки форели отвечают отечественные хозяйства, Армения, Турция и Белоруссия.
