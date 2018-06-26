В Харбине откроют совместный институт Харбинского политехнического университета и СПбГУ

Среди ключевых событий — открытие совместного института Харбинского политехнического университета и СПбГУ, создание образовательного центра СПбГУ в Пекине, а также форумы ректоров и ведущих экономистов двух стран.

Петербург подготовил 13 мероприятий в рамках перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. В их числе — открытие совместного института в Харбине и создание образовательного центра СПбГУ в Пекине.

Беглов отметил, что Петербург активно участвует в расширении сотрудничества с Китаем и обладает огромным научным и образовательным потенциалом. Город является одним из лидеров национального рейтинга научно-технологического развития регионов. Губернатор подчеркнул, что подготовлено более десяти совместных мероприятий, которые выводят взаимодействие между странами на принципиально новый уровень.

Среди наиболее масштабных событий петербургской части программы — открытие в 2026 году в Харбине совместного института Харбинского политехнического университета и Санкт-Петербургского государственного университета. В 2026 году в Пекине, а в 2027 году в России пройдут форумы ректоров профильных ассоциаций университетов двух стран, организованные СПбГЭУ совместно с Университетом международного бизнеса и экономики Пекина. Также запланированы форум ведущих экономистов России и Китая в ноябре 2026 года в Петербурге и Пекине, создание Пекинского образовательного центра СПбГУ для продвижения российского образования и культуры в КНР, научно-образовательный форум с Чжэцзянским университетом и заключение трехстороннего соглашения между СПбГУ, Мариинским театром и Шанхайской театральной академией.

