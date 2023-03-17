Сегодня, 16:55
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны подробности ДТП на трассе "Кола", в котором погибла водительница иномарки

Все обстоятельства трагедии выясняются.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии на трассе "Кола" в Ленинградской области. Об этом рассказали в МВД России. 

Напомним, утром 20 мая на 89-м километре автодороги водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, при выполнении обгона столкнулся с большегрузом DAF, который двигался в попутном направлении. После пенсионер врезался в машину Honda Civic, ее вела женщина 1986 года рождения. 

Последняя скончалась на месте в результате ДТП, ее пассажир 2009 года рождения и управлявший Lada были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства трагедии выясняются. 

Видео: пресс-служба МВД России 

