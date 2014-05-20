На Мурманском шоссе произошло смертельное ДТП

Пострадали водитель Lada и пассажир Honda, их госпитализировали.

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе 20 мая. На 90-м километре Мурманского шоссе столкнулись легковые автомобили Lada и Honda. На месте аварии работали спасатели Новой Ладоги.

В результате пострадали водитель отечественной машины и пассажир Honda, а погиб управлявший иномаркой. Первого деблокировали и передали медикам скорой помощи, второго тоже госпитализировали в больницу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель мопеда погиб в аварии в Ломоносовском районе области. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти