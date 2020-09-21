Ограбивший продавца в магазине на Тамбовской улице предстанет перед судом

Злоумышленник хотел продать похищенное устройство, но не смог.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом рассказали 20 мая в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что в декабре прошлого года фигурант пришел в магазин по продаже техники, расположенный на Тамбовской улице. Там он повалил продавца на пол и распылил в лицо потерпевшего перцовый баллончик. После обвиняемый отправился в подсобное помещение, откуда похитил мобильный телефон. Злоумышленник хотел продать устройство, но не смог.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: сотрудник ПВЗ на Каменноостровском проспекте, похитивший телефон, предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV