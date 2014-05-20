Сегодня, 13:11
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лосенок, которого поймали в сквере на севере Петербурга, выпущен в Курортный район

Операция по отлову стартовала с наступлением темноты: для минимизации стресса животному ввели седативный препарат.

Лосенок, которого обнаружили 19 мая в Мартыновском сквере на севере Петербурга, выпущен в естественную среду обитания. Об этом рассказали в городском комитете по природопользованию. 

Сначала лось бегал по парку, а потом укрылся в тростнике. На место прибыли специалисты ведомства, спасатели и добровольцы. Операция по отлову стартовала с наступлением темноты: для минимизации стресса животному ввели седативный препарат. После осмотра лосенка перевезли в леса Курортного района. 

Такие случаи учащаются весной, поскольку в мае у лосих рождается новое потомство, и годовалых детенышей они отгоняют от себя. Неопытные подростки, оставшись без опеки, могут заходить на городские территории и выбегать на дороги. Петербуржцев призвали быть предельно внимательными. При встрече с диким животным позвоните по номеру телефона: 417-59-36

Ранее на Piter.TV: кабана с ирокезом скоро выгонят из стада в Ленобласти. 

Видео: Telegram / Кирилл Соловейчик 

