Сегодня, 10:20
В Ленобласти засняли, как синицы собирают вшей с лосей

Во Всеволожском районе Ленобласти удалось зафиксировать взаимовыгодное сотрудничество между лосем и синицей. Из густой шерсти огромного животного птица извлекла лосиных мух, рассказал известный биолог Павел Глазков 2 февраля. 

Лось не может самостоятельно избавиться от этих назойливых гостей, поскольку муха имеет плоское гладкое тело, а ее лапки вооружены коготками. 

В густой лосиной шерсти насекомые находят себе пару! Они дружно питаются кровью своей жертвы. Зуд и кровопотери от их укусов могут стать даже причиной гибели молодых лосей. Так вот, оказывается, синицы являются для этих лесных великанов настоящими спасителями – санитарами. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: биолог рассказал, как тетеревятники греются в морозы. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

