В Ленобласти засняли, как синицы собирают вшей с лосей

Во Всеволожском районе Ленобласти удалось зафиксировать взаимовыгодное сотрудничество между лосем и синицей. Из густой шерсти огромного животного птица извлекла лосиных мух, рассказал известный биолог Павел Глазков 2 февраля.

Лось не может самостоятельно избавиться от этих назойливых гостей, поскольку муха имеет плоское гладкое тело, а ее лапки вооружены коготками.

В густой лосиной шерсти насекомые находят себе пару! Они дружно питаются кровью своей жертвы. Зуд и кровопотери от их укусов могут стать даже причиной гибели молодых лосей. Так вот, оказывается, синицы являются для этих лесных великанов настоящими спасителями – санитарами. Павел Глазков, биолог

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре