Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат на пять дней из-за ремонтных работ

В этот период запланированы ремонтные работы.

С 15 по 19 июня движение транспорта в тоннеле петербургской дамбы будет ограничено. В этот период запланированы ремонтные работы, требующие временного перекрытия движения.

Как сообщает дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС), перед въездом с Невской стороны внутреннего кольца возможно полное прекращение транспортного потока. Это необходимо для безопасного ввода и вывода крупногабаритной ремонтной техники. По регламенту такие остановки не будут превышать 7–10 минут.

Водителей просят быть предельно внимательными: следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также неукоснительно соблюдать скоростной режим. Дирекция приносит извинения за временные неудобства.

Ранее петербуржцам рассказали об истории наводнений в городе.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга