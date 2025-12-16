Петербуржцам рассказали об истории наводнений в городе

В истории Петербурга насчитывается более 300 наводнений, однако самые разрушительные из них произошли с разницей в сто лет. Эти события стали не только частью городской мифологии, но и значительным вызовом для его жителей, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Первое наводнение в городе произошло всего через три месяца после его основания – в ночь на 31 августа 1703 года, когда уровень воды в устье Невы поднялся на 211 см. Наиболее катастрофические наводнения случились в 1824 году, когда вода поднялась более чем на 4 метра выше ординара, и в 1924 году, причинивший огромный ущерб городу.

Как отметил главный синоптик города Александр Колесов, ущерб от наводнения 1924 года был значительным, так как обсерваторией не удалось предсказать это событие из-за разрушения метеорологической сети после Гражданской войны. Учёный секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга Родион Зеленков подчеркнул, что такие катастрофы кардинально нарушали обыденный порядок жизни и становились сугубо петербургским феноменом.

На протяжении трёх веков обсуждались различные методы защиты от наводнений, включая укрепление берегов и создание дополнительных каналов. Однако самым эффективным решением стало строительство дамбы в Невской губе, которая была введена в эксплуатацию 12 августа 2011 года. Эта дамба предотвратила 38 морских нагонов, которые могли бы нанести значительный ущерб городу. По оценкам специалистов, возможный ущерб от этих наводнений мог составить более 136 миллиардов рублей.

Согласно статистике, наводнения происходят нерегулярно: в некоторые годы их может быть несколько, а в другие – ни одного. Рекордсменом по количеству наводнений стал 1983 год, когда уровень воды поднимался выше критической отметки десять раз. Точное количество наводнений остаётся неизвестным из-за несовершенства системы наблюдений в начале строительства города.

Схема защиты города с помощью дамбы довольно проста: когда с Балтийского моря надвигается нагонная волна, пропускные сооружения закрываются, предотвращая попадание воды в город. Однако дамба не охватывает все районы Петербурга, и контроль за затоплением в таких местах, как Сестрорецк, ложится на плечи местных администраций. Это приводит к тому, что в некоторых районах уровень воды может быть выше, чем до постройки дамбы, что требует адаптации береговой инфраструктуры.

