Петербургская ностальгия: горожане скучают даже по стрессу и тому, чего никогда не было

В преддверии запуска новой линейки смартфонов HONOR 600 компания провела исследование, раскрывающее парадоксы ностальгии петербуржцев. Выяснилось, что жители города склонны с теплотой вспоминать не только счастливые моменты, но и периоды стресса, а также тосковать по событиям, которые никогда с ними не происходили. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Исследование показало, что наиболее тёплые воспоминания у горожан связаны с этапами взросления. Лидирует в этом списке подростковый возраст (22,5%), за ним следуют студенчество (21,4%) и юность (19,6%). Интересно, что беззаботное детство оказалось лишь на четвёртом месте – по нему скучает 17,4% опрошенных. В то же время самыми напряжёнными периодами жизни респонденты назвали зрелость от 31 до 45 лет (21,4%) и начало взрослой жизни от 24 до 30 лет (19,6%), когда главными вызовами становятся ипотека и построение карьеры.

Триггерами для погружения в прошлое чаще всего служат конкретные события. Абсолютным чемпионом стали путешествия и поездки (46,4%). Серебро досталось первой любви (37,3%), особенно среди молодёжи до 29 лет, а бронза – семейным праздникам (35,5%) с их неповторимой атмосферой уюта. Для старшего поколения (от 45 лет) одним из самых ценных воспоминаний является момент рождения ребёнка (33,6%).

Анализ ценностей показал, что главным содержанием ностальгии являются люди. Почти половина респондентов (47,1%) призналась, что наибольшую ценность для них представляют конкретные личности — семья и друзья. Сами по себе события или достижения оказались менее значимыми (13,8%), уступая эмоциям (23,2%) и обстановке (15,9%). Это подтверждает мысль о том, что важны не столько факты, сколько контекст и окружение.

Более половины петербуржцев (51,8%) хотели бы вернуться в прошлое, чтобы заново пережить важные моменты. При этом желание "перемотать плёнку назад" сильнее выражено у молодёжи. Многие активно пытаются воссоздать прошлое: 30,8% возвращаются в знаковые места, 18,8% путешествуют по местам детства, а 16,7% реконструируют старые фотографии.

Главными катализаторами воспоминаний выступают музыка (53,6%), случайные находки старых фотографий (50%) и посещение знакомых локаций (47,8%).Самым неожиданным открытием стал тот факт, что более половины опрошенных (53,6%) испытывают светлую грусть по стрессовым событиям прошлого, а подавляющее большинство (64,9%) скучает по тому, чего в их жизни никогда не было – несостоявшимся отношениям или непрожитым сценариям.

