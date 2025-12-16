Курьера мошенников, похитившего золотые слитки и накопления у пенсионеров, будут судить в Петербурге

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали 1 июня в надзорном ведомстве.

Молодой человек работал курьером в составе преступной группы, которая занималась хищением средств у пожилых людей. В ноябре прошлого года его соучастники звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками силовых структур, запугивая делом. Пенсионеров убеждали в том, что их подозревают в финансировании запрещенной деятельности. Чтобы избежать проблем, аферисты требовали передать деньги через фигуранта для "декларирования". В результате четверо местных жителей отдали 811 тыс. рублей. А еще 80-летняя женщина сложила в пакет два золотых слитка стоимостью свыше 1,5 млн рублей, думая, что имущество вернут.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

