Программа связана с компенсационными мероприятиями после создания новых территорий на Васильевском острове.

В Ивангороде прошла экологическая акция по восстановлению популяции ценных видов рыб. В реку Нарва выпустили молодь атлантического лосося, выращенную на специализированном рыбоводном заводе. Мероприятие стало частью масштабной программы, которая реализуется после намывных работ на Васильевском острове. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Мальков вырастили из икры, полученной от диких особей лосося в 2024 году. После проведения необходимых процедур взрослых рыб вернули в естественную среду, а молодь продолжила развиваться на предприятии. К моменту выпуска каждая рыба достигла веса около 30 граммов.

Процедуру провели поздним вечером. Такой подход помогает защитить молодь от хищников в первые часы после попадания в естественную среду. Специалисты рассчитывают, что это повысит выживаемость рыб и позволит большему количеству особей пройти весь жизненный цикл.

После адаптации в реке лосось начнет путь к Атлантическому океану. Там рыба проведет несколько лет, после чего вернется в родные воды для нереста. По оценкам специалистов, отдельные особи могут достигать веса до 20 килограммов.

Экологическая программа реализуется строительным холдингом "Группа ЛСР" совместно с Северо-Западным филиалом ФГБУ "Главрыбвод" и рассчитана на длительный срок. Она связана с компенсационными мероприятиями после создания новых территорий на Васильевском острове.

До 2037 года в водоемы Северо-Запада планируется выпустить более 347 тысяч мальков атлантического лосося и ладожской палии. Цель проекта — поддержание и восстановление популяций ценных видов рыб, а также сохранение экологического баланса в регионе.

Фото: Группа ЛСР