Сегодня, 8:24
На Камчатке ликвидировали нелегальный цех по переработке лосося

Общая сумма изъятой продукции составила более 1,5 млн рублей.

На Камчатке ликвидировали нелегальный цех по переработке лососевой рыбы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, водные биоресурсы приобретались у неустановленных лиц. Их обрабатывали и замораживали, после чего реализовывали без маркировки, предусмотренной техническими регламентами Евразийского экономического союза. Волк отметила, что продукция представляла потенциальную опасность для потребителей.

Сотрудники полиции в ходе обысков в помещении изъяли около 11 тонн рыбной продукции и не менее 400 кг игры. Общая сумма изъятой продукции составила более 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в организации противоправной деятельности задержана. 

Видео: МВД России

