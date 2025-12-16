Жилища народов России расцвели на фестивале цветов в Петропавловской крепости

Вход на выставку свободный.

В Петропавловской крепости стартовал XX Международный фестиваль цветов, посвящённый Дню России и Году единства народов РФ. Художественный руководитель фестиваля Николай Лабутин объяснил концепцию: "Мы решили оригинально представить тему единства в цветочном виде. За основу взяли жилища народов России — в каких домах они живут или жили исторически, а затем соединились вместе".

На выставке представлено семь флористических арт-объектов: чум, юрта, кавказская сакля, татарская усадьба с минаретом, бурятский дацан, русский терем и Арка Главного штаба. Под популярные классические мелодии в исполнении эстрадного оркестра прошло шоу флористов. Самые титулованные мастера из разных регионов России представили свои конкурсные работы. Их оценивало профессиональное жюри, а также зрители — голосование открыто в официальной группе Visit Petersburg во "ВКонтакте".

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич отметил важность фестиваля для событийного туризма: "Это уже 20-е мероприятие. Есть люди, которые приезжают каждый год. Это способ превратить туриста в возвратного, доставить дополнительные эмоции".

В Петропавловской крепости также откроется выставка цветов с конкурсными работами и цветочными фотозонами. Вход свободный для всех желающих.