Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости был посвящен 100-летию РНХИ имени Поленова
Сегодня, 16:34
Памятный залп совершил директор НИИ Константин Самочерных.

В Северной столице 29 апреля полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости был посвящен 100-летию Российского научно-исследовательского нейрохирургического института имени профессора Поленова. Юбилей отмечается в мае, передает телеканал "Санкт-Петербург".

В учебном заведении продолжаются разработки в области нейроонкологии, сосудистой хирургии и восстановительного лечения. Памятный залп совершил директор НИИ Константин Самочерных. 

Мы искренне надеемся, что данное событие будет иметь свое продолжение в развитии учреждения, развитии науки и оказании помощи пациентам. 

Константин Самочерных, директор РНХИ имени Поленова 

Фото: Piter.TV 

