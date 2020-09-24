Смольный выделит 28 млн рублей на гранты для учёных и изобретателей

Максимальная сумма для физических лиц составит 400 тысяч рублей, для юридических – 800 тысяч.

В Смольном направят 28 миллионов рублей на гранты для поддержки учёных и изобретателей. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города, определяющее порядок предоставления таких субсидий в 2026 году. Как пояснили в Смольном, средства предназначены для возмещения затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг в научно-технической сфере.

В постановлении уточняется, что деньги пойдут на поддержку прикладных исследований и экспериментальных разработок в различных областях: прикладной химии, физике, электронике, информационных технологиях, медицине и других.

Участвовать в конкурсе вправе научные организации, аккредитованные образовательные учреждения, региональные объединения юрлиц (ассоциации и союзы), группы научных сотрудников, работающие по договору, отдельные исследователи, профессорско-преподавательский состав вузов и учреждений допобразования, а также индивидуальные предприниматели. Казённым учреждениям участие в конкурсе запрещено.

При отборе проектов комиссия будет учитывать научную новизну, значимость для приоритетных направлений, практическую применимость результатов, важность для Санкт-Петербурга и возможность правовой охраны итогов в качестве патентов. Максимальный размер гранта для юридических лиц достигает 800 тысяч рублей, для физических – 400 тысяч рублей. В 2026 году на эти цели в городском бюджете предусмотрено 28 миллионов рублей.

