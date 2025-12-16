Ученые создали технологии, улучшающие системы дальней космической связи

Проект выполнили в рамках гранта.

Ученые из Московского авиационного института выдвинули новые идеи, которые касаются повышения эффективности систем дальней космической связи. Проект выполнили в рамках гранта Российского научного фонда. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о преодолении помехового излучения, а также о преодолении затухания сигнала. Результаты исследования заложили основу для реализации сложных межпланетных программ и открыли возможности для расширения связи на расстояниях в сотни млн километров.

Отмечается, что электроракетные двигатели создают тягу за счет ускорения заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Они используются в спутниках и космических станциях. Однако их работе мешает, в частности, помеховое излучение. Для его преодоления предлагается применять методы "слепого разделения сигналов". Это позволит эффективно отделить сигналы от помех на основании их свойств.

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