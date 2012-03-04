Путин поздравил комитет по внешним связям Петербурга

Президент России направил поздравление ведомству, связанному с международной деятельностью Петербурга.

Президент России Владимир Путин поздравил комитет по внешним связям Санкт-Петербурга с 35-летием со дня создания.

Он отметил вклад сотрудников в развитие международных и межрегиональных связей города, а также укрепление сотрудничества с зарубежными партнёрами. Путин подчеркнул значимость работы комитета для продвижения Петербурга как центра науки, культуры и экономики.

Также президент напомнил, что в начале своей карьеры возглавлял это ведомство. Комитет был создан в 1991 году и с тех пор занимается развитием внешних связей города и международного сотрудничества.

Ранее Путин заявил, что западные политики слепо верят в собственную безнаказанность, но она может обернуться трагедией.

Фото: сайт Кремля