"Временные трудности". Путин оценил ситуацию на топливном рынке России

Президент подчеркнул, что экономическая система успешно справляется с внешними вызовами и давлением.

Проблемы с топливом на российском рынке носят временный характер и они не в могут повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом на совещании заявил президент Владимир Путин.

Глава государства сослался на оценку Минэкономразвития, согласно которой, в мае ВВП России рос скромными темпами и находится в позитивной зоне — 0,3%.

Всего за первые пять месяцев текущего года прирост составил 0,2% Владимир Путин, президент.

Он заверил, экономика России смогла сохранить устойчивость, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию.

В начале июля Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширил полномочия правительства по регулированию оборота топлива.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге резко выросли цены и спрос на газомоторное топливо.

Фото: сайт Кремля