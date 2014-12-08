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"Временные трудности". Путин оценил ситуацию на топливном рынке России
Сегодня, 14:17
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

"Временные трудности". Путин оценил ситуацию на топливном рынке России

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Президент подчеркнул, что экономическая система успешно справляется с внешними вызовами и давлением.

Проблемы с топливом на российском рынке носят временный характер и они не в могут повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом на совещании заявил президент Владимир Путин.

Глава государства сослался на оценку Минэкономразвития, согласно которой, в мае ВВП России рос скромными темпами и находится в позитивной зоне — 0,3%.

Всего за первые пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%

Владимир Путин, президент.

Он заверил, экономика России смогла сохранить устойчивость, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию.

В начале июля Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширил полномочия правительства по регулированию оборота топлива.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге резко выросли цены и спрос на газомоторное топливо.

Фото: сайт Кремля

Теги: путин, топливный кризис, топливный рынок, экономика в россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Кор Ден
Сегодня 14:48

Если Президент РФ, Правительство РФ, Госдума РФ и Сбербанк РФ не могут ввести против Запада и США одну маленькую контрсанкцию, где 10 копеек РФ равны одному английскому фунту стерлиннгу или одному доллару США, то чтобы реально сделать РФ справедливым и социальным государством как говорит Президент РФ и как записано в Конституции РФ, всем депутатам и министрам нужно подтянуть зарплаты и пенсии остальных граждан РФ до уровня зарплат депутатов и министров РФ, а главное не ссать это делать, а ФАС будет жёстко, а где надо и жестоко контролировать, чтобы цены не взлетели вот и всё. 
 

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