"Временные трудности". Путин оценил ситуацию на топливном рынке России

Проблемы с топливом на российском рынке носят временный характер и они не в могут повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом на совещании заявил президент Владимир Путин.
Глава государства сослался на оценку Минэкономразвития, согласно которой, в мае ВВП России рос скромными темпами и находится в позитивной зоне — 0,3%.
Всего за первые пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%
Владимир Путин, президент.
Он заверил, экономика России смогла сохранить устойчивость, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию.
В начале июля Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширил полномочия правительства по регулированию оборота топлива.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге резко выросли цены и спрос на газомоторное топливо.
Фото: сайт Кремля
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Если Президент РФ, Правительство РФ, Госдума РФ и Сбербанк РФ не могут ввести против Запада и США одну маленькую контрсанкцию, где 10 копеек РФ равны одному английскому фунту стерлиннгу или одному доллару США, то чтобы реально сделать РФ справедливым и социальным государством как говорит Президент РФ и как записано в Конституции РФ, всем депутатам и министрам нужно подтянуть зарплаты и пенсии остальных граждан РФ до уровня зарплат депутатов и министров РФ, а главное не ссать это делать, а ФАС будет жёстко, а где надо и жестоко контролировать, чтобы цены не взлетели вот и всё.