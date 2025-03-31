Возгоранию в ДК "Выборгский" присвоили третий ранг сложности

Площадь пожара в ДК "Выборгский" достигла 400 кв. метров.

Площадь пожара на кровле ДК "Выборгский" в Петербурге выросла до 400 кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание в пяти-шестиэтажном здании на улице Комиссара Смирнова началось около 16:00. Через полтора часа рангу присвоили третий уровень сложности. В тушении участвуют 75 спасателей и 20 единиц техники. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Piter.TV