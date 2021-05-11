В Петербурге и Ленобласти изъяли 6,5 тонны вредных овощей

Роспотребнадзор отчитался о проверке плодоовощной продукции в Петербурге и Ленобласти за первое полугодие 2026 года. Специалисты исследовали 2124 образца: 1476 в городе и 648 в области.
Нарушения выявили в 1,9% проб по микробиологии, 0,9% — по санитарно-химическим и 1,5% — по физико-химическим показателям. Паразитологий, ГМО и радиоактивных веществ не нашли.
Из оборота изъяли 6,5 тонны продукции с признаками порчи, нарушениями маркировки или отсутствием документов. Виновных привлекли к ответственности.
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Фото: Piter.tv
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