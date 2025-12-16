Три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков

Вечером 19 июня, в 17:57, в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание легкового автомобиля. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, пожар случился на улице Меркурьева у дома 6.
Огонь полностью уничтожил сгораемые части одной машины, а затем перекинулся на два соседних автомобиля, причинив им частичные повреждения. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать пожар. Информации о пострадавших не поступало. На месте работали две единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее мы сообщили о том, что пожар вспыхнул в двухуровневой квартире в Пушкарском переулке.
Фото: Piter.TV
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