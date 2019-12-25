Пожар вспыхнул в двухуровневой квартире в Пушкарском переулке

Загорелась обстановка в двухуровневой квартире площадью 240 квадратных метров – огонь охватил 10 ув.м.

В ночь на 26 мая во вторник в Петроградском районе Петербурга, по адресу: Пушкарский переулок, дом 9, произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Пожарные ликвидировали возгорание в 04:20. По данным МЧС, пострадавших нет. Для тушения было задействовано три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

