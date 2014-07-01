Глава ФСБ: Киев пытался ввезти более 500 взрывных устройств в РФ для терактов

Александр Бортников пояснил, что Москва взаимодействует с СНГ для противодействия террористам.

Федеральная служба по безопасности совместно с иностранными спецслужбами Белоруссии предотвратила попытку ввоза киевским режимом на территорию нашего государства более 500 взрывных устройств для терактов. Соответствующей информацией поделился директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств - участников СНГ. Эксперт пояснил, что о масштабах угроз с украинского направления прямо говорят результаты совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству Независимых Государств.

Так, в начале года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов. Александр Бортников, глава ФСБ РФ

Глава ФСБ уточнил, что у Москвы есть примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ, однако в настоящее время раскрывать их подробности не является нецелесообразны решением.

