В Красноярском крае раскрыли тяжкое преступление 18-летней давности

Россиянин сообщил полиции о совершенной им расправе, пытаясь избежать наказания.

На территории Красноярского края завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении смерти знакомому, совершенном 18 лет назад. Соответствующими данными с общественностью поделились представители пресс-службы Следственного комитета России через социальные сети. Известно, что фигурантом стал 64-летний местный житель из Ермаковского округа. Он обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ. Речь идет об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Мужчина признался в содеянном под тяжестью доказательств, а позже детально продемонстрировал оперативникам обстоятельства произошедшего в ходе следственного эксперимента. Специалисты установили, что 7 января 2008 года обвиняемый и его знакомый употребляли алкогольные напитки в помещении животноводческого комплекса колхоза Маяк в селе Нижний Суэтук. В рамках застолья потерпевший обвинил мужчину в краже. Бытовой конфликт перерос в драку. Фигурант расследования нанес жертве удар черенком вил в область головы. После этого потерпевший потерял сознание. Далее подозреваемый перенес мужчину в бассейн и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Днем позже злоумышленник вернулся на место происшествия и сам сообщил в правоохранительные органы об обнаружении тела. Таким образом он пытался отвести от себя подозрения.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу. пресс-служба СК РФ по региону

