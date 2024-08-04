Сегодня, 10:57
sashshsas

Житель Петербурга, похитивший ноутбук из ресторана, ответит перед судом

Техника была сдана в ломбард, а сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

По информации надзорного ведомства, в феврале фигурант зашел в служебное помещение ресторана на Московском проспекте, откуда похитил ноутбук. Техника была сдана в ломбард, а сумма ущерба составила 20 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: транспортная полиция раскрыла кражу куртки в Пулково. В отношении злоумышленницы избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

