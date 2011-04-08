Прокуратура Петербурга потребовала вернуть семье деньги, затраченные на препарат для ребенка с инвалидностью
Сегодня, 9:57
Мама мальчика покупала льготный препарат на собственные средства.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка с инвалидностью. Мальчик по жизненным показаниям нуждается в постоянном приеме лекарственного препарата, который должен предоставляться бесплатно. Однако женщина покупала медикамент самостоятельно, сообщили 26 мая в надзорном ведомстве. 

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу родителей денежных средств, затраченных на приобретение лекарства. В настоящее время документ рассматривают. 

Фото: Piter.TV 

