Прокуратура Петербурга потребовала вернуть семье деньги, затраченные на препарат для ребенка с инвалидностью

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка с инвалидностью. Мальчик по жизненным показаниям нуждается в постоянном приеме лекарственного препарата, который должен предоставляться бесплатно. Однако женщина покупала медикамент самостоятельно, сообщили 26 мая в надзорном ведомстве.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу родителей денежных средств, затраченных на приобретение лекарства. В настоящее время документ рассматривают.
