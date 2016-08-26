Участнику СВО вернули долг по налогу после вмешательства прокуратуры Петербурга

Банк вернул мужчине излишне взысканную сумму.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению участника спецоперации. Было установлено, что 42-летнему заявителю зачислили денежные средства в связи с заключением контракта о прохождении службы в ВС РФ, однако банк списал с его счета задолженность по налогу в размере, превышающем величину сбора, рассказали 25 мая в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры права военнослужащего восстановили. Банк вернул излишне взысканную сумму.

