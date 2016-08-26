Более половины работающих петербуржцев уверены в своей продуктивности

Более половины жителей Петербурга – 54% – считают свою продуктивность на работе высокой. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного сервисом hh.ru. Наибольшую уверенность в своей эффективности демонстрируют сотрудники старше 35 лет: среди них этот показатель достигает 63%. В то же время среди молодежи 18–24 лет лишь 46% уверены в своей высокой производительности.

Почти треть опрошенных (31%) оценивают свою продуктивность как среднюю, а 4% признались, что считают ее низкой. При этом большинство петербуржцев – 73% – уверены, что их личная эффективность напрямую влияет на результаты компании. Особенно это мнение распространено среди руководителей: 76% директоров бизнес-подразделений, 74% руководителей отделов и 71% топ-менеджеров высоко оценивают свою производительность. Линейные управленцы чуть менее уверены – 58%, а среди младших специалистов и начинающих сотрудников этот показатель составляет 49% и 42% соответственно.

Исследование также показало, что восприятие личной эффективности во многом зависит от опыта и должности. Молодые специалисты и новички чаще сомневаются в своей продуктивности, тогда как опытные сотрудники и руководители демонстрируют максимальную уверенность в своих силах

