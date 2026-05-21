Петербуржцам представили второй Общегородской Рейтинг городских библиотек

Редакция "Вечернего Санкт-Петербурга" представила второй Общегородской Рейтинг библиотек, приуроченный к XXI Санкт-Петербургскому международному книжному салону. В центре внимания – библиотеки в каждом районе города, а также отдельные номинации для детских и специализированных учреждений.

Основой для формирования рейтинга стали оценки пользователей на "Яндекс Картах" и "2ГИС", а также экспертные баллы от Комитета по культуре. В этом году лидеры в районах шли с минимальным отрывом, что отражает высокий уровень модернизации библиотечной сети.

Победители рейтинга

Детские библиотеки: "Книгопарк" – оценка 5,0. Заведующий Вадим Ишмейкин отметил, что модернизация библиотек в районе идёт по плану: в прошлом году обновили библиотеку №6 в Лисьем Носу, а в этом году — детскую библиотеку "Компас" на Туристской улице.

Специализированные библиотеки: АРТ-Библиотека – оценка 5,0. Заведующая Надежда Першина рассказала, что модернизация была направлена на развитие культурного пространства, обновление выставочных залов и сохранение классического интерьера.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что цифровая модернизация библиотек позволила совершить скачок в развитии отрасли, и это напрямую отразилось на результатах рейтинга.

Также в рейтинг вошли Библиотека "Екатерингофская" , Библиотека "На Морской", ЦРБ "В Озерках", Библиотека №9 и т.д. Все они имеют оценку 5,0.

