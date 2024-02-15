На семи участках в центре Петербурга изменится стоимость парковки

С 1 июня изменят стоимость стоянки на семи участках в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 22 мая.

Цена часа в зоне платной парковки для автомобилистов с правами категории В составит 100 рублей – на участке Миргородской улицы от Полтавской улицы в направлении Военной улицы, 200 рублей – на участке Суворовского проспекта от 1-й Советской улицы и Невского проспекта до площади Пролетарской Диктатуры, а также на набережной Робеспьера от Водопроводного переулка до проспекта Чернышевского, на Синопской набережной от площади Александра Невского до Смольного проспекта, на набережной Робеспьера от проспекта Чернышевского до Литейного проспекта и на улице Черняховского. В Полтавском проезде от Полтавской улицы в направлении Военной улицы придется заплатить 360 рублей. Эти автостоянки оказались наиболее загруженными.

