На девяти улицах Адмиралтейского района подорожает платная парковка
Сегодня, 15:24
Новые тарифы установлены на расчетах коэффициента загрузки.

С 4 мая на девяти улицах Адмиралтейского района Петербурга будет скорректирована стоимость стоянки авто в зоне платной парковки. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. 

В частности, цена парковки в Рабочем переулке и на Мастерской улице составит 360 рублей в час, в переулке Бринько и Замятином переулке – 280 рублей в час. На нечетной стороне набережной Обводного канала от улицы Константина Заслонова до улицы Степана Разина, в Морском переулке и на нечетной стороне набережной канала Грибоедова ожидается минимальное повышение – до 200 рублей в час. 

В течение нескольких месяцев подведомственными комитету по транспорту учреждениями проводилась работа по изучению степени загруженности новых участков зоны платной парковки.

Пресс-служба комтранса 

Фото: Piter.TV 

