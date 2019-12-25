На девяти улицах Адмиралтейского района подорожает платная парковка

С 4 мая на девяти улицах Адмиралтейского района Петербурга будет скорректирована стоимость стоянки авто в зоне платной парковки. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

В частности, цена парковки в Рабочем переулке и на Мастерской улице составит 360 рублей в час, в переулке Бринько и Замятином переулке – 280 рублей в час. На нечетной стороне набережной Обводного канала от улицы Константина Заслонова до улицы Степана Разина, в Морском переулке и на нечетной стороне набережной канала Грибоедова ожидается минимальное повышение – до 200 рублей в час.

Новые тарифы установлены на расчетах коэффициента загрузки.

В течение нескольких месяцев подведомственными комитету по транспорту учреждениями проводилась работа по изучению степени загруженности новых участков зоны платной парковки. Пресс-служба комтранса

